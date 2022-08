Taiwan: militaire oefeningen China blokkeren zee en luchtruim

De Chinese militaire oefeningen in reactie op het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan komen de facto neer op een ‘blokkade van de lucht en de zee’, zei het Taiwanese ministerie van Defensie woensdag. Ook waarschuwt het ministerie dat eventuele Chinese oefeningen binnen de territoriale ruimte van Taiwan in strijd zijn met de regels van de Verenigde Naties.

Kort na de aankomst van Pelosi dinsdagavond kondigde het Chinese leger marine- en luchtmachtoefeningen aan in de buurt van Taiwan, evenals testlanceringen van conventionele raketten in de zee ten oosten van Taiwan. China beschouwt Taiwan, dat feitelijk al ruim zeventig jaar onafhankelijk is, als een afvallige provincie. Die zal volgens China eens terugkeren bij het moederland, indien nodig na inzet van militaire middelen.

De Chinese militaire oefeningen bedreigen volgens het Taiwanese ministerie van Defensie havens en belangrijke stedelijke gebieden op het eiland. De oefeningen zouden nog tot zondag duren en zijn een poging ‘om eenzijdig de regionale vrede en stabiliteit te ondermijnen’. Het ministerie zei ook dat Taiwan zijn veiligheid krachtig zal verdedigen en elke beweging zal tegengaan die zijn territoriale soevereiniteit schendt. Het leger is daartoe in de hoogste staat van paraatheid gebracht.

Bij de oefeningen die Beijing heeft aangekondigd zullen Chinese troepen met langeafstandsmunitie schieten in de Straat van Taiwan, die het eiland scheidt van het Chinese vasteland. In de nacht van dinsdag op woensdag lieten de Taiwanese autoriteiten al weten dat 21 Chinese militaire vliegtuigen de Taiwanese luchtdefensie-identificatiezone (ADIZ) waren binnengevlogen.