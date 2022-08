Pelosi’s Taiwan-bezoek leidt tot Chinese maatregelen tegen Taiwan

Het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft tot een felle Chinese reactie geleid. De Aziatische grootmacht veroordeelde het bezoek als een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, reageerde met een golf van militaire oefeningen en riep de Amerikaanse ambassadeur in Beijing op het matje. Het nam ook specifieke maatregelen tegen Taiwan. Zo kondigde de Chinese douane woensdag een stopzetting aan van de invoer van citrusvruchten en enkele vissoorten uit Taiwan, terwijl het ministerie van Handel de export van zand naar Taiwan opschortte.

China beschouwt Taiwan, dat de facto al ruim zeventig jaar onafhankelijk is, als een afvallige provincie. Die zal volgens China eens terugkeren bij het moederland, indien nodig met militaire middelen. De VS hebben China gewaarschuwd het bezoek van Pelosi niet te gebruiken als voorwendsel voor militaire actie tegen Taiwan.

Pelosi arriveerde dinsdag laat in hoofdstad Taipei en sprak woensdag het parlement van Taiwan toe. ‘We prijzen Taiwan omdat het een van de meest vrije samenlevingen ter wereld is’, zei ze onder meer. Ze zei ook dat nieuwe Amerikaanse wetgeving gericht op het versterken van de Amerikaanse chipindustrie ‘grote kansen biedt voor economische samenwerking tussen de VS en Taiwan’.

Betrekkingen

Pelosi is niet de eerste parlementsvoorzitter die Taiwan bezoekt. De Republikein Newt Gingrich ging haar voor in 1997. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen Beijing en Washington echter verslechterd. Bovendien is China een veel machtigere economische, militaire en geopolitieke concurrent van de VS dan het een kwart eeuw geleden was.

Pelosi ontmoet woensdag nog een voormalige Tiananmen-activist, een Hongkongse boekhandelaar die ooit werd vastgehouden door China en een Taiwanese activist die onlangs door China is vrijgelaten.