Hof oordeelt in hoger beroep over aanslag op gebouw Panorama

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt woensdag in hoger beroep over de aanslag, ruim vier jaar geleden, op het pand waarin onder meer de redactie van weekblad Panorama was gevestigd. Het OM eiste vorige maand celstraffen van 75 maanden tegen de drie verdachten in de zaak.

Het gebouw aan de Teleportboulevard in Amsterdam-Sloterdijk werd op de avond van 21 juni 2018 onder vuur genomen met een raketwerper. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade. Bij de rechtbank eiste de officier van justitie in 2019 zeven jaar cel tegen vermeend organisator Richard Z. (45) en zes jaar gevangenisstraf tegen de vermoedelijke schutter John P. (49) en chauffeur Mike van den B. (29). De rechtbank strafte lager omdat niet vaststond dat de aanslag op Panorama was gericht. Z. kreeg vier jaar cel, de beide anderen drie jaar.

Het OM, dat wél van mening was dat sprake was van een gerichte aanslag, noemde de beschieting van het pand voor het hof vorige maand opnieuw een aanval op de vrije pers, ‘passend in een patroon van geweld tegen journalisten en media’ en ‘ondermijnend aan de democratische samenleving’.

De aanklager legde een directe link met een artikel in Panorama over de actuele verhoudingen in de onderwereld in de week van de aanslag en sprak van ‘een gerichte tegenactie van de zware georganiseerde criminaliteit’. Vijf dagen na de beschieting was ook het gebouw van De Telegraaf doelwit van een aanslag.

De drie verdachten in de Panorama-zaak hebben de door de rechtbank opgelegde straffen al uitgezeten. Hun advocaten verweten het OM vorige maand speculatie, giswerk en aannames.