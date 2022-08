Boerenactiegroepen gaan om de tafel om samen op één lijn te komen

Het boerenoverleg volgt na korte onenigheid vorige week toen LTO Nederland toezegde een verkennend gesprek met het kabinet over het stikstofbeleid bij te wonen. Daar was FDF verontwaardigd over. De lucht tussen de FDF-voorzitter en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak is inmiddels geklaard. Tijdens het boerenoverleg moet het onder meer gaan over de vraag of meer boerenactiegroepen aansluiten bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet.

Het gesprek tussen LTO en het kabinet over het stikstofbeleid moet komende vrijdag plaatsvinden. Volgens Van der Tak zijn premier Mark Rutte, stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer hierbij aanwezig, samen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

FDF heeft vooralsnog afwijzend gereageerd op een verkennend gesprek met het kabinet. De voorzitter liet weten dat er verschillende geluiden opgaan binnen de partij. Sommigen willen niet dat FDF het verkennende gesprek bijwoont, anderen willen dat misschien wel. ‘Dat wachten we nog af.’

Andere boerenorganisaties zeiden eerder evenmin in gesprek te willen met Remkes, onder meer omdat ze weinig vertrouwen hebben in de bemiddelaar die is aangesteld door het kabinet. Agractie heeft maandag over de kwestie met Remkes gebeld. Daardoor zijn de leden gerustgesteld over de onafhankelijke rol van de stikstofbemiddelaar. Agractie heeft toen nog een aantal inhoudelijke punten naar het kabinet gestuurd. Als de groep de ruimte krijgt om het daarover te hebben, willen ze misschien toch vrijdag aansluiten bij Remkes aan tafel.