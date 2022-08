Miljardair wil dat Visa flink bestraft wordt voor Pornhub-kwestie

Visa zou gedwongen moeten worden om een ​​’zeer, zeer groot’ bedrag te betalen omdat de creditcardmaatschappij geld heeft verdiend aan video’s met kindermisbruik of onvrijwillige seks op Pornhub. Dat heeft de Amerikaanse miljardair en bekende investeerder Bill Ackman gezegd in een interview met nieuwszender CNBC. De steenrijke zakenman helpt bij de financiering van een al langer lopende rechtszaak tegen Visa en MindGeek, het moederbedrijf van Pornhub.

Eind 2020 klonken er al beschuldigingen in Amerikaanse media dat er op Pornhub video’s van kindermisbruik en verkrachtingen te vinden zouden zijn. Visa en ook Mastercard besloten toen om hun betalingsdiensten voor de pornosite opnieuw tegen het licht te houden. En Pornhub zelf zag zich gedwongen het grootste deel van de video’s op de pornosite verwijderen. Alles wat door gebruikers op de site was gezet, werd offline gehaald. Alleen video’s die door pornostudio’s of door pornomodellen zelf waren geüpload, mochten blijven staan.

Ackman reageert nu op een voorlopige uitspraak van een districtsrechter in Californië. Die zaak draait om een vrouw die Visa en MindGeek aanklaagt over een seksueel expliciete video die van haar is gemaakt toen ze 13 was. Visa betoogde dat het bedrijf ten onrechte als beklaagde was aangemerkt. Maar daar ging de rechter niet in mee. In een reactie zegt Visa sekshandel, seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen ‘weerzinwekkend’ te vinden. Maar de conclusies van de rechter zouden een verkeerd beeld geven van de rol en het beleid en de praktijken van Visa.

Ackman ziet dat anders en hij benadrukt dat Visa achter de schermen al lang wist dat er foute video’s op Pornhub te vinden waren en dat het bedrijf dat lang tolereerde. Overigens heeft de miljardair geen zakelijk belang in een van de partijen in deze zaak. Hij bemoeit zich er naar eigen zeggen mee omdat hij vier dochters heeft en het verschrikkelijk vindt wat er bij Pornhub gebeurde. Visa zou zijn financiële banden met MindGeek ook nooit helemaal hebben verbroken.