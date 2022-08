3FM-dj’s Hoogendoorn en Van der Lende vanaf oktober op Veronica

Dj’s Sander Hoogendoorn en Frank van der Lende stappen over van NPO 3FM naar Radio Veronica. Het tweetal is er vanaf begin oktober te horen met ieder een eigen programma, heeft Veronica dinsdag bekendgemaakt. Onlangs werd nog bekend dat Hoogendoorn en Van der Lende juist ieder een nieuw, eigen radioprogramma zouden krijgen in de nieuwe programmering van 3FM.

NPO 3FM-zendermanager Menno de Boer laat weten het ‘jammer’ te vinden dat de dj’s overstappen. ‘De nieuwe programmering is in zorgvuldig overleg met omroepen en presentatoren tot stand gekomen. Ondanks hun eerdere toezeggingen kiezen Sander en Frank nu toch een andere weg. Dat is jammer, maar de blik bij NPO 3FM blijft vooruit gericht’, zegt De Boer over de twee diskjockeys, die werkten namens BNNVARA.

Hoogendoorn zou in de nieuwe 3FM-programmering vanaf 12 september dagelijks in de middag te horen zijn en Van der Lende zou vanaf dezelfde datum de vroege avond van het radiostation voor zijn rekening gaan nemen. Hoe en met wie de tijdvakken die de vertrekkende dj’s achterlaten nu zullen worden ingevuld, maakt de zender op een later moment bekend.

De inhoud en de exacte tijden van de shows die de dj’s op Veronica gaan maken, worden binnenkort bekendgemaakt, maar zeker is al dat Hoogendoorn iedere maandag tot en met donderdag in de vroege avond te horen is en dat Van der Lende op vrijdagavond een programma gaat maken. De twee dj’s maakten tot voor kort respectievelijk de ochtend- en middagshow voor NPO 3FM.