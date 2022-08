Pelosi aangekomen in Taiwan voor omstreden bezoek

Ondanks Chinese dreigementen is de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi geland in Taiwan, melden Amerikaanse media. Het is het hoogste bezoek van een Amerikaans politicus aan het eiland in een kwart eeuw. De reis is omstreden en China heeft herhaaldelijk laten weten dat de Verenigde Staten ‘niet met vuur moeten spelen’ en ‘zullen boeten’ als het bezoek daadwerkelijk door zou gaan. De Chinese staatstelevisie meldt dat Chinese gevechtsvliegtuigen boven de Straat van Taiwan vliegen.

De geruchten gingen al geruime tijd dat Pelosi Taiwan zou aandoen tijdens haar reis door Zuidoost-Azië, maar dat had ze niet bevestigd. Haar vliegtuig vertrok dinsdagmiddag lokale tijd uit Maleisië en is via een omweg naar Taiwan gevlogen. Onderweg heeft Pelosi de Zuid-Chinese Zee zoveel mogelijk vermeden. Volgens Taiwanese media staat woensdag een ontmoeting met president Tsai Ing-wen op de agenda. Volgens Taiwanese media worden zo’n zevenhonderd politieagenten ingezet voor de beveiliging van Pelosi en Tsai.

De communistische Volksrepubliek China ontstond na een burgeroorlog in 1949 en veel anticommunisten vluchtten naar het eiland Taiwan. Dat is sindsdien feitelijk onafhankelijk, maar de Chinese regering beschouwt het als een rebellerend eiland. Beijing accepteert niet dat mensen, organisaties, bedrijven of landen betrekkingen met Taiwan onderhouden.