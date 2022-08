Wall Street lager door spanningen Taiwan, Uber hard omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen geopend. Net als in Azië en Europa hingen de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan boven de markt. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi brengt later op de dag een bezoek aan Taiwan tot groot ongenoegen van China dat spreekt van een Amerikaanse provocatie. Verder was taxidienst Uber een opvallende stijger na bekendmaking van cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent lager op 32.562 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4100 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde ook 0,4 procent tot 12.320 punten.

Uber maakte een koerssprong van bijna 12 procent. Het aantal taxiritjes via de app van het bedrijf nam weer toe nu in veel landen de coronapandemie naar de achtergrond is verdwenen. Ook werden er meer maaltijden bezorgd, ondanks dat die tak juist tijdens de coronatijd sterk was gegroeid. Uber zag de omzet afgelopen kwartaal daardoor meer dan verdubbelen tot 8,1 miljard dollar. Ook voor het huidige kwartaal is het bedrijf optimistisch.

Spanningen rond Taiwan

Beleggers waren over het algemeen voorzichtig door de spanningen rond Taiwan. Pelosi zal naar verwachting dinsdagavond lokale tijd landen in Taiwan. Het communistische regime van China heeft de VS herhaaldelijk gewaarschuwd ‘niet met vuur te spelen’ rond Taiwan, dat in de ogen van Beijing een afvallige provincie is. Pelosi wil met haar bezoek steun betuigen voor de naar volledige onafhankelijkheid strevende Taiwanezen.

Caterpillar daalde 5,5 procent. De producent van onder meer graafmachines en bulldozers boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel wat tegen. Caterpillar had onder meer last van het vertrek uit Rusland en toeleveringsproblemen.

Pinterest

Pinterest schoot 16 procent omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat de activistische investeerder Elliott Management nu de grootste aandeelhouder in het digitaal fotoprikbord is. Het bedrijf kwam daarnaast ook met kwartaalcijfers, die wat lager uitvielen dan verwacht. Het aantal gebruikers viel daarentegen wat hoger uit dan verwacht. Chemieconcern DuPont, dat ook met resultaten kwam, daalde 0,9 procent. Gameontwikkelaar Activision Blizzard, bekend van het spel Call of Duty, won 0,2 procent ondanks tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0223 dollar waard, tegen 1,0273 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 94,59 dollar en Brentolie werd 0,6 procent duurder op 100,67 dollar per vat.