Af en toe plant priester Victor Scheijde een hele dag vrij. Dan brouwt hij zijn eigen bier, in de achtertuin.

‘Dan kom ik in priesterboord een café binnen en bestel ik een biertje. Waarop de barman je echt aan kijkt: ‘Maar mag u dat dan drinken?’ Sterker nog, ik brouw het zelfs!’ vertelt Victor Scheijde (45), priester in de Oud-Katholieke kerk.

Sinds een aantal jaar brouwt Victor zijn eigen bier in de achtertuin. ‘Wat ik ontzettend leuk vind, je moet echt een dag vrijplannen. De hele dag staat in het teken van brouwen, van ‘s ochtends vroeg tot een uur of zes, zeven ‘s avonds. Omdat ik me concentreer op het brouwproces kan ik nergens anders aan denken.’

Zo kan het brouwen voor hem ook een meditatieve werking hebben. ‘De natuur geeft je allemaal dingen, daar kunnen we heerlijke producten van maken. Dat is toch een klein beetje een wonde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .