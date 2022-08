Justitie Moskou noemt Oekraïens Azov-bataljon terroristisch

Het Russische Hooggerechtshof heeft de ultranationalistische Oekraïense militie die Azov-bataljon of -regiment wordt genoemd, bestempeld als terroristisch. Rusland heeft in de oorlog in Oekraïne tal van leden van het regiment krijgsgevangen gemaakt. De leden van de omstreden militie die in 2014 werd gevormd, zouden als terrorist geen aanspraak maken op de internationale regels van het oorlogsrecht en niet meer als krijgsgevangenen behandeld worden. Het Azov-bataljon is echter officieel al jaren onderdeel van de Nationale Garde van Oekraïne.

Het bataljon was een van de voornaamste milities die de havenstad Marioepol in 2014 op de pro-Russische rebellen veroverde. En het was ook de voornaamste strijdmacht die er dit jaar van eind februari tot aan het einde van de strijd om Marioepol in mei standhield. De aanval op Marioepol door pro-Russische rebellen gesteund door het Russische leger duurde bijna drie maanden. Volgens de rebellen gebruikten de militieleden burgers als menselijk schild. Het regiment zou in februari ongeveer duizend goed bewapende en getrainde leden hebben geteld. Honderden zijn krijgsgevangen gemaakt.

Voor het hof werd aangevoerd dat leiders van de militie vanaf de oprichting een neonazistische ideologie zouden aanhangen en dat ze onder meer minderheden, politieke tegenstanders en Russisch sprekende Oekraïners in de Donbas zouden hebben geterroriseerd. Volgens het Hooggerechtshof betekent het vonnis dat de leden met onmiddellijke ingang als leden van een terroristische organisatie worden gezien, maar er is nog wel beroep tegen mogelijk. Ze riskeren nu gevangenisstraffen van 10 tot 20 jaar.

Raketaanval

Afgelopen vrijdag is volgens de pro-Russische rebellen in de provincie Donetsk een krijgsgevangenenkamp met Azov-leden door een Amerikaanse HIMARS-raketaanval getroffen. Daarbij zouden ruim vijftig gevangenen gedood zijn. Oekraïne ontkent het kamp, bijna 20 kilometer ten zuidwesten van de stad Donetsk, te hebben beschoten en spreekt van een oorlogsmisdaad van Russen. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag Oekraïne en de VS ervan beschuldigd de aanvallen met raketten van het type HIMARS te coördineren. De VS zouden zo volgens het ministerie deelnemen aan de oorlog.

De Oekraïense generaal-majoor en baas van de militaire inlichtingendienst, Vadim Skibitski, zei tegen de Britse krant The Telegraph dat de Oekraïense troepen met de HIMARS zo goed doel treffen omdat ze over ‘hele goede actuele informatie’ beschikken en zo Russische munitie- en brandstofdepots raken. Amerikaanse functionarissen mogen geen informatie over doelwitten delen volgens Skibitski. Maar hij zei dat er wel ‘wel een bepaalde vorm van overleg is met Amerikanen en Britten alvorens de raketten worden gelanceerd’.