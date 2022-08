Uber vervoert meer taxiklanten en bezorgt meer maaltijden

Taxi- en maaltijdbezorgbedrijf Uber heeft in het tweede kwartaal van het jaar goede zaken gedaan. Vooral het aantal taxiritjes via de app van het bedrijf nam weer toe nu in veel landen de coronapandemie naar de achtergrond is verdwenen. Ook werden er meer maaltijden bezorgd, ondanks dat die tak juist tijdens de coronatijd sterk was gegroeid.

In de maanden april, mei en juni werd er aan taxiritjes, maaltijden en vrachtvervoer door klanten van Uber 29,1 miljard dollar uitgegeven, omgerekend zo’n 28,4 miljard euro. Dat was ruim een derde meer dan een jaar eerder. Niet alleen waren er meer ritjes, maar Uber hield daar ook meer aan over. De omzet kwam uit op 8,1 miljard euro en dat was meer dan het dubbele van de 3,9 miljard dollar uit 2021.

De aangepaste bedrijfswinst van Uber bedroeg 364 miljoen dollar. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een bedrijfsverlies van meer dan een half miljard dollar. Onder de streep schreef Uber nog wel rode cijfers. Daar ging een verlies van 2,6 miljard dollar de boeken in. Dat kwam onder andere omdat de belangen die Uber heeft in andere bedrijven 1,7 miljard minder waard werden. Ook was Uber bijna 500 miljoen dollar kwijt aan beloningen van het eigen personeel in aandelen.

Voor het komende kwartaal verwacht Uber nog meer binnen te halen aan boekingen. Ook zal de bedrijfswinst dan nog hoger uitpakken.