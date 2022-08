Consumentenbond: reiziger gedupeerd door wanbeleid Schiphol

Ze wijst erop dat de planning van vluchten maanden van tevoren gebeurt. ‘Het is al maanden bekend hoeveel mensen er nu via Schiphol vervoerd zouden moeten worden. Heel amateuristisch dat de problemen nog steeds niet opgelost zijn’, zegt de woordvoerster. Zij stelt dat Schiphol eerder maatregelen had moeten nemen.

‘Consumenten hebben heel veel stress van de aanhoudende problemen, het is elke keer maar afwachten waar je in terecht komt op Schiphol. En in sommige gevallen zijn mensen ook financieel gedupeerd’, aldus de woordvoerster. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun vlucht hebben gemist of van wie de vlucht wordt verplaatst naar een andere datum. Ook kunnen reizigers volgens de bond worden benadeeld doordat ze een duurdere vlucht moeten boeken.

Om die schade in kaart te brengen opende de Consumentenbond in juni een meldpunt. Daar zijn tot nu toe 350 meldingen binnengekomen. ‘We onderzoeken nog of we een massaclaim kunnen beginnen. We kijken hoe we Schiphol aansprakelijk kunnen stellen voor de schade’, vertelt de woordvoerster. Wanneer hier duidelijkheid over is kan zij nog niet zeggen.