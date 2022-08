Maatschappijen: miljoenen schade door extra beperkingen Schiphol

De extra beperkingen op Schiphol in september en oktober zorgen waarschijnlijk voor miljoenen euro’s extra schade voor luchtvaartmaatschappijen. Dat bedrag komt dan bovenop alle schade waar de branche deze zomer al mee te maken heeft, voorziet voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen.

Doordat Schiphol maanden langer vasthoudt aan maxima voor het aantal dagelijks vertrekkende reizigers, kunnen de maatschappijen veel minder tickets verkopen en lopen ze dus omzet mis. Fruitema noemt de aankondiging van de luchthaven van dinsdag ‘zeer teleurstellend’ en ‘onverwacht’. Hij wijst erop dat Schiphol eerder nog zei dat het in augustus al weer beter zou gaan. ‘Ik weet ook niet meer wat ik van Schiphol moet geloven.’

De branchevoorman die maatschappijen als Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, China Southern Airlines en Delta tot zijn achterban mag rekenen, vindt dat het imago van Schiphol een extra deuk oploopt. Hij geeft aan dat het jaren kan duren voor er in het buitenland weer net zo naar Schiphol wordt gekeken als voorheen. Dat ook andere grote luchthavens, bijvoorbeeld Heathrow, de laatste tijd met problemen kampen, zou daar niets aan af doen.

Inmiddels zouden er ook al enkele maatschappijen overwegen om het aantal vluchten op Schiphol te minderen of een andere Europese hub te zoeken. Fruitema noemt geen namen maar schetst wel dat iedereen in de luchtvaart die vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië naar Schiphol kijkt afgeschrikt wordt door alle chaos op de luchthaven en vooral ook door het kabinetsvoornemen om het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol structureel te verlagen naar 440.000 per jaar. ‘Dan krab je je toch achter de oren of je hier nog wil investeren’, aldus Fruitema.