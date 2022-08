OCI uitblinker op Damrak na cijfers, DSM en Ordina omlaag

Kunstmestproducent OCI was dinsdag een uitblinker op de beurs in Amsterdam dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. De cijfers van speciaalchemieconcern DSM en automatiseerder Ordina vielen duidelijk minder goed bij beleggers op het Damrak, want zij gingen omlaag. Het beeld op de Europese beurzen was negatief in navolging van de koersverliezen in Azië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 722,95 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 945,18 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent, Londen hield de schade beperkt tot een klein minnetje.

OCI was koploper in de MidKap met een plus van 8,3 procent. Het bedrijf zag de omzet in het tweede kwartaal bijna verdubbelen, dankzij een sterke vraag naar kunstmest en de hogere prijzen voor stikstof vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook boekte OCI flink meer winst.

DSM

DSM stond juist bij de grootste verliezers in de AEX met een verlies van bijna 3 procent. Het bedrijf voor supplementen en ingrediënten voor voeding heeft meer omzet behaald in de eerste jaarhelft, met name door hogere verkoopprijzen en hield vast aan de verwachtingen voor het gehele jaar. Beleggers waren echter niet tevreden. DSM is bezig met een fusie met de Zwitserse branchegenoot Firmenich.

Op de lokale markt op het Damrak ging Ordina ruim 9 procent onderuit, ondanks een verhoging van de winst en omzet in de eerste helft van dit jaar.

BP

Het Britse olie- en gasconcern BP werd 3 procent meer waard in Londen. BP zag de nettowinst in het tweede kwartaal verdrievoudigen ten opzichte van vorig jaar dankzij de hoge prijzen voor energie. BP kondigde aan het dividend te verhogen en meer eigen aandelen in te kopen.

Op de beurs in Kopenhagen klom de Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk 1,4 procent. Maersk profiteert van de grote vraag naar containervervoer op zee en de hoge tarieven en verhoogde opnieuw de winstverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,0235 dollar waard, tegen 1,0273 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 93,47 dollar en Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 99,46 dollar per vat.