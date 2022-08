China blokkeert voedselproducten uit Taiwan voor bezoek Pelosi

China heeft de verzendingen van meer dan honderd Taiwanese voedselexporteurs naar het land geblokkeerd. Met het exportverbod wil Beijing economische druk uitoefenen op Taiwan in de aanloop naar het verwachte bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan.

De Chinese douane heeft het verbod maandag opgelegd, meldde de Taiwanese krant United Daily News. Volgens de krant treft het verbod de Taiwanese export van goederen als zeevruchten, thee en honing. De goederen worden door China naar verluidt tegengehouden vanwege verouderde informatie op de invoerpapieren, schreef de in Taipei gevestigde Apple Daily. De Taiwanese Voedsel- en Warenautoriteit zou meer informatie over het probleem proberen te krijgen.

Het Chinese exportverbod is de laatste in een reeks maatregelen die Beijing heeft genomen tegen de Taiwanese landbouwindustrie. Veel van de fruitproducerende regio’s in het zuiden van Taiwan zijn bolwerken van politieke steun voor de Democratische Progressieve Partij van president Tsai Ing-wen, die pleit voor de volledige onafhankelijkheid van Taiwan. Vorig jaar legde China al een exportverbod op voor ananassen en appels uit Taiwan.

De Chinese Communistische Partij claimt Taiwan als onderdeel van haar eigen grondgebied, ondanks het feit dat ze het eiland nooit hebben gecontroleerd, en beschouwt het als een afvallige provincie. Beijing heeft al aangegeven een eventueel bezoek van Pelosi te zien als een provocatie. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden onlangs nog gewaarschuwd ‘niet met vuur te spelen’ rond Taiwan.

Pelosi, die naar verwachting dinsdagavond lokale tijd in Taiwan zal landen, zegt met haar bezoek haar ‘onwankelbare’ steun te willen uiten voor de naar volledige onafhankelijkheid strevende Taiwanezen. Het communistische China verzet zich echter krachtig tegen een onafhankelijk, westers georiënteerd Taiwan en wil geen inmenging van buitenlandse krachten in de kwestie.