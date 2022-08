Deutsche Bahn belooft werknemers een bonus voor besparen energie

Deutsche Bahn liet nog niet weten wat het doel is of hoe dat gemeten wordt. Wel geeft Seiler aan dat het gaat om het gebruik van bijvoorbeeld de verlichting, verwarming en airconditioning. ‘Misschien kunnen mensen ook de trap nemen in plaats van de lift.’

Het bedrijf doet ook zelf aan energiebesparing, door bijvoorbeeld de buitenverlichting van het hoofdkantoor te verwijderen en de verwarming op duurzame energie te laten draaien. Momenteel voert Deutsche Baan een proef uit met het opwekken van eigen energie op het spoor. Op bepaalde trajecten zijn zonnepanelen op de dwarsliggers tussen de rails gelegd.

Het Duitse spoor is met 10 terawattuur per jaar de grootste energieverbruiker van Duitsland. Het afgelopen jaar zou 62 procent daarvan zijn opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.