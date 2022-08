Luchtvaartmaatschappij KLM verwacht geen vluchten te hoeven annuleren als gevolg van de maximale reizigersaantallen die Schiphol instelt. Het bedrijf zal minder stoelen verkopen voor Nederlandse reizigers in die periode. In tegenstelling tot bij vakantievliegers worden tickets bij KLM vaak later geboekt en in kleinere aantallen.