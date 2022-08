Onderzoeker: Duits tekort aan vakkrachten op recordniveau

Het tekort aan gekwalificeerd personeel in het Duitse bedrijfsleven heeft een recordniveau bereikt en zet steeds meer druk op de economie. Dat meldt het vooraanstaande economische onderzoeksbureau Ifo op basis van een nieuwe peiling. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven geeft aan dat het tekort aan vakkrachten leidt tot beperking van de activiteiten. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 2009, aldus Ifo.