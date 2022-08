Raad van State: Circuit Zandvoort behoudt natuurvergunning

Circuit Zandvoort behoudt in elk geval tot de definitieve uitspraak in 2023 zijn natuurvergunning. De Raad van State heeft besloten dat de vergunning niet tijdelijk wordt opgeschort, zoals milieuorganisaties hadden gevraagd. Als de natuurvergunning wel was geschorst, kon de Grand Prix van de Formule 1 op Zandvoort in september mogelijk niet doorgaan.

Natuur- en milieuorganisaties gingen in hoger beroep, nadat de rechtbank in Haarlem in april hun bezwaren tegen het circuit ongegrond had verklaard. Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment (MOB) vinden dat het circuit geen natuurvergunning had mogen krijgen. Volgens de milieuorganisaties klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. MOB zegt dat het racen meer schade veroorzaakt aan de beschermde natuur rond het circuit dan uit de rekensom blijkt.