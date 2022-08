China heeft contact met VS over mogelijk bezoek Pelosi aan Taiwan

Pelosi kwam dinsdag aan in Maleisië en volgens berichten in diverse media zou ze mogelijk dezelfde dag of woensdag naar Taiwan reizen. De VS zeiden eerder rekening te houden met een Chinese militaire ‘demonstratie van macht’ rond het bezoek. Het zou dan mogelijk gaan om het afvuren van raketten in de Straat van Taiwan en het schenden van het Taiwanese luchtruim.

Het communistische regime van China heeft herhaaldelijk gewaarschuwd ‘niet met vuur te spelen’ rond Taiwan. Beijing ziet het eiland als een afvallige provincie en vindt dergelijk hooggeplaatst bezoek een provocatie. Pelosi zegt met haar mogelijke bezoek haar ‘onwankelbare’ steun te willen uiten voor de naar volledige onafhankelijkheid strevende Taiwanezen.