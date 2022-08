Beijing: groeidoelstelling economie is richtlijn, geen hard doel

De communistische leiders hielden vorige week bijeenkomsten met ambtenaren op ministerieel en provinciaal niveau, waarin hen werd verteld dat de doelstelling niet zal worden gebruikt om hun prestaties te evalueren. Ook zullen er geen sancties zijn voor het niet bereiken ervan. De leiders erkenden ook dat de kans om het doel te bereiken klein is.

De vergaderingen werden gehouden in dezelfde week als een belangrijke bijeenkomst van het Politburo, het hoogste besluitorgaan van de Communistische Partij, waarop de economische situatie werd besproken. Een officiële verklaring van die bijeenkomst verwees niet expliciet naar de groeidoelstelling, maar riep alleen op tot het ‘best mogelijke resultaat’ voor de economische groei.

Lockdowns

Van lokale autoriteiten wordt echter wel verwacht dat ze nog steeds alles in het werk stellen om de economie te stabiliseren en uitbraken van het coronavirus in te dammen, aangezien China vasthoudt aan het strikte Covid Zero-beleid.

De groeidoelstelling werd in maart aangekondigd. Dat was kort voordat grote steden als Shenzhen en Shanghai in lockdown gingen vanwege een flinke toename van het aantal coronabesmettingen. Economen waarschuwen al maanden dat de groeidoelstelling onhaalbaar is vanwege deze lockdowns en voorspellen dat de groei op 4 procent of lager zal uitkomen.

Het zou voor het eerst zijn dat Beijing zijn groeidoelstelling met zo’n grote omvang mist. De regering stelde geen doel in 2020 vanwege de eerste golf van de uitbraak van het coronavirus, en miste het doel in 1998 slechts met 0,2 procentpunt.