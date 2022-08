Spanje voert maatregelen in om gasgebruik te verminderen

De Spaanse regering heeft meerdere maatregelen genomen om energie te besparen nu gas duurder wordt vanwege de Russische inval in Oekraïne. Spanje wil het gebruik van gas met 7 procent verminderen.

Bedrijven mogen onder meer de airconditioning in de zomer niet lager zetten dan 27 graden en de kachel mag in de winter niet hoger dan 19 graden. Daarnaast moeten de lichten van ongebruikte ruimtes na 22.00 uur uit worden gezet. Ook moeten alle deuren bij bedrijfspanden worden voorzien van een automatisch systeem om de deuren snel te sluiten en zo te voorkomen dat warme of frisse lucht ontsnapt.

Bedrijven krijgen na het officieel bekendmaken van de maatregelen een week de tijd om zich aan te passen. De regels gelden tot 1 november 2023.

‘Het is tijd voor solidariteit. De regels zijn noodzakelijk in deze kritieke situatie’, aldus minister van Duurzame Transitie Teresa Ribera. Na het zomerreces van de regering worden nog meer maatregelen genomen, zei de minister.