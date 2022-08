Verdacht pakket in Vinkeveen is loos alarm

De bewoners van vijf huizen in Vinkeveen (provincie Utrecht) hebben afgelopen nacht hun huis moeten verlaten nadat er in hun straat, de Regenboog, een verdacht pakketje was gevonden. Inmiddels is duidelijk dat het geen explosief of iets dergelijks was en dat het dus loos alarm was.

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) is ter plaatse geweest om onderzoek te doen naar het pakketje dat rond 03.00 uur was gevonden. De bewoners van de ontruimde woningen mogen weer naar huis, aldus de politie.