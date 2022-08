Californië roept noodtoestand uit vanwege apenpokken

De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Hij hoopt dat daardoor meer mensen sneller kunnen worden gevaccineerd in de grootste staat van de Verenigde Staten. De vraag naar de vaccins in Californië is op het moment groter dan het aanbod, meldt nieuwszender CNBC.

Californië is na New York (vrijdag) en Illinois (eerder op maandag) de derde staat in de VS die de noodtoestand uitroept. In de VS zijn bijna 6000 gevallen van apenpokken vastgesteld, in 48 verschillende staten.

In Californië zijn tot aan maandag 827 gevallen van apenpokken vastgesteld. Dat is na de 1390 besmettingen in New York het hoogste aantal in een Amerikaanse staat.