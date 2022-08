Amnesty: gevangenen in Myanmar worden ‘routinematig’ gemarteld

Gevangenen in Myanmar worden volgens Amnesty International ‘routinematig’ gemarteld vanwege hun kritiek op de militaire junta. Sinds de staatsgreep van februari vorig jaar gebeurt dat bij arrestaties en ondervragingen, maar ook tijdens de gevangenschap en in sommige gevallen zelfs na de vrijlating, stelt de mensenrechtenorganisatie.

Voor het onderzoek sprak Amnesty met voormalige gevangenen en advocaten van mensen die nog vastzitten. Zij vertelden hoe de bewakers mensen trapten en sloegen met geweerkolven, elektrische draden en palmtakken. Mensen die vastzitten zouden geregeld opgezwollen gezichten en gebroken ledematen hebben. Ook zou het gaan om psychologische marteling door te dreigen met verkrachting en dood.

Eerder stelde de mensenrechtenorganisatie al vast dat het leger van Myanmar zich schuldig maakt aan oorlogsmisdrijven en structureel de eigen bevolking aanvalt. Afgelopen maand zijn in het land voor het eerst in decennia vier terdoodveroordeelden geëxecuteerd. Nog zo’n zeventig mensen zitten in de cel in afwachting van hun doodstraf. Volgens de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zijn sinds de staatsgreep meer dan 24.500 mensen gearresteerd en zeker 2000 mensen gedood.