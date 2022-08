Leider al-Qaida vermoedelijk gedood bij aanval VS in Afghanistan

De Verenigde Staten gaan ervan uit dat zij in het weekend de leider van al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, hebben gedood bij een ‘contraterrorisme-operatie’ in Afghanistan. Bronnen vertellen dat aan persbureau Reuters in afwachting van een aangekondigde persconferentie van de Amerikaanse president Joe Biden op maandag. The New York Times, The Washington Post en CNN bevestigen het nieuws.

Al-Zawahiri, een dokter en chirurg uit Egypte, leidde al-Qaida sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan. Hij werd bovendien gezien als het brein achter de aanslagen van van 11 september 2001, waarbij bijna 3000 mensen om het leven kwamen. Sinds die aanslag was hij op de vlucht.

Bij de contraterrorisme-operatie vielen volgens een Amerikaanse functionaris die met persbureau AFP sprak geen burgerslachtoffers. Het zou zijn gegaan om een aanval met een drone door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

In een verklaring heeft een woordvoerder van de Talibanregering in Afghanistan bevestigd dat er een aanval in Kabul heeft plaatsgevonden. Hij zei niet of daarbij mensen zijn omgekomen. Wel veroordeelde de Talibanwoordvoerder de aanval. Hij noemde die een schending van ‘internationale principes’.