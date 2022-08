Langste celstraf tot nu toe voor bestorming Capitool

De rechter weigerde hem een straf op te leggen voor terrorisme, hoewel de openbaar aanklagers dat wel hadden gevraagd, melden Amerikaanse media. Het lid van de extremistische Three Percenters-militie was in maart schuldig bevonden aan vijf misdrijven. Zo dreigde hij zijn zoon dood te schieten als die hem zou aangeven bij de recherche, wat de zoon echter toch deed.

Met de bloedige stormloop op het Capitool wilden aanhangers van toenmalig president Trump verhinderen dat diens rivaal Biden werd bevestigd als winnaar van de verkiezingen. ‘In een democratie respecteren we een vreedzame machtsoverdracht’, benadrukte de rechter.