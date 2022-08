Olieconcerns op Wall Street omlaag door dalen olieprijs

Grote olieconcerns zoals Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips verloren maandag duidelijk aan beurswaarde op Wall Street. Beleggers reageerden op een behoorlijke daling van de olieprijzen. Daarbij was de algehele stemming op Wall Street wat voorzichtiger nadat hoofdgraadmeters als de Dow-Jonesindex en S&P 500 in juli nog de sterkste koersstijgingen lieten zien sinds 2020. Boeing ging wel flink omhoog.

De olieconcerns speelden tot afgerond 3 procent kwijt, terwijl een vat Amerikaanse olie bijna 5 procent goedkoper werd op 93,84 dollar. Brentolie kostte een kleine 4 procent minder op 99,87 dollar per vat. Door de sombere economische cijfers van de laatste tijd lijken handelaren op de oliemarkten voor te sorteren op een zwakkere vraag naar olie.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street bleven op de eerste dag van de nieuwe beursmaand dicht bij huis. De Dow-Jones eindigde 0,1 procent lager op 32.798,40 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 4118,63 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 12.368,98 punten.

Apple

Boeing behoorde met een plus van meer dan 6 procent wel tot winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigbouwer heeft voorlopige toestemming gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om de 787 Dreamliner weer te mogen leveren, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. De 787 Dreamliner stond al bijna twee jaar aan de grond vanwege constructiefouten. De goedkeuring van de FAA betekent niet direct dat de verkoop van het toesteltype weer zal aantrekken. Boeing moet eerst de vereiste reparaties uitvoeren.

Ook Apple (min 0,6 procent) kon op aandacht rekenen. Het techconcern zet volgens ingewijden van Bloomberg voor miljarden aan obligaties in de markt om de inkoop van aandelen te kunnen financieren. Verder kwam persbureau Reuters met het bericht dat appontwikkelaars in Frankrijk Apple hebben aangeklaagd. Het bedrijf zou de Amerikaanse concurrentieregels hebben overtreden door te hoge commissies te rekenen voor het gebruik van de App Store.

Twitter

Twitter zakte daarnaast bijna 2 procent. Tesla-topman Elon Musk stapt zelf naar de rechter vanwege de mislukte overname van het socialemediaplatform. Twitter daagde hem eerder voor de rechter omdat hij uiteindelijk besloot het platform toch niet te kopen. De bij de rechtbank in Delaware ingediende stukken zijn niet openbaar gemaakt, dus het is niet duidelijk wat de klacht van Musk precies inhoudt.

De euro was 1,0261 dollar waard, tegen 1,0273 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.