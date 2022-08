Amazon stootte vorig jaar bijna vijfde meer CO2 uit

Amazon stootte vorig jaar het equivalent van 71,5 miljoen ton CO2 uit, staat in een nieuwe editie van het bedrijfsduurzaamheidsrapport. Dat is ongeveer 40 procent meer dan in 2019, het eerste jaar waarover Amazon deze gegevens heeft bekendgemaakt.

Maar de zogeheten koolstofintensiteit van Amazon - een maatstaf die de uitstoot deelt door de totale verkopen bij het concern - daalde wel met bijna 2 procent. Dat wijst er volgens Amazon op dat er wel degelijk efficiënter wordt gewerkt bij het leveren van artikelen en het runnen van zijn magazijnen, datacenters en kantoren.

Amazon heeft zich tot doel gesteld om tegen 2040 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten als het gaat om de eigen operatie. Dat zal onder meer gebeuren door met elektrische voertuigen te gaan rijden. Ook wil Amazon voor het behalen van zijn klimaatdoelstelling projecten gaan financieren die helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in de wereld.