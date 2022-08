Zeewolde kandidaat voor vestiging nieuwe legerbasis

De gemeente Zeewolde wil graag dat het ministerie van Defensie daar een nieuwe legerbasis vestigt. Dit voorjaar maakte het departement bekend mogelijk op zoek te moeten gaan naar een locatie voor een nieuwe kazerne waar verschillende eenheden beter kunnen samenwerken. De gemeente schrijft op haar website dat er nog geen besluit is gevallen en dat het ‘aan het kabinet is om een besluit te nemen en met een voorstel te komen’.

In het najaar moet meer bekend worden welke plannen het ministerie heeft. Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde zal dan met inwoners en bedrijfsleven in gesprek gaan over mogelijke voor- en nadelen voor Zeewolde van de mogelijke vestiging van een kazerne. Het college wil naar eigen zeggen ‘open en duidelijk over deze ontwikkeling zijn’. Het ministerie van Defensie was niet bereikbaar voor commentaar.

De beoogde kazerne komt volgens De Telegraaf op de plek die Zeewolde had bedacht voor het controversiële datacenter van Facebook-eigenaar Meta. Begin juli zette het Amerikaanse bedrijf een streep door zijn plannen voor het grootste datacenter van Nederland in de plaats in Flevoland.

Het vorige college besloot in zee te gaan met Meta, maar de partijen die zich hadden verzet tegen de komst van het datacentrum boekten een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. Tegenstanders maakten zich onder meer zorgen over de omvang van het gebouw en over het elektriciteitsverbruik van het complex. Het Rijk, eigenaar van een deel van de grond, besloot die grond voor het gebouw voorlopig niet beschikbaar te stellen.