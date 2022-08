Juwelen en gitaar van Elvis Presley eind augustus geveild

De veilingstukken bestaan onder meer uit gouden ringen, manchetknopen, horloges en kettingen. Ook gaat de gitaar die Elvis tijdens zijn televisiecomeback in 1968 bespeelde onder de hamer. Priscilla Presley, de ex-vrouw van de in 1977 overleden zanger, heeft een aantal van de juwelen helpen ontwerpen.

Bij Priscilla brengt de veiling van de juwelen herinneringen aan vroeger boven, maar tegelijkertijd zegt ze bang te zijn voor nagemaakte items die in omloop zijn en als ‘echte Elvis-stukken’ worden verkocht. Dit wil ze dan ook graag tegengaan. ‘Er is zo veel op de markt dat niet authentiek is en dat baart me zorgen’, aldus de 77-jarige Priscilla. ‘Ik wil zeker weten dat het naar iemand gaat die er goed voor zorgt en er ook echt van houdt.’