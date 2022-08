Surinaamse president komt betogers tegemoet

Twee weken geleden begonnen de protestdemonstraties onder leiding van de actiegroep Organic Movement. Santokhi heeft daarop gereageerd door met ongeveer twintig organisaties in gesprek te gaan over wat er anders moet in het land.

Met het tijdelijk bevriezen van de uitgifte van gronden op het zogenaamde Sabaku-project krijgen de autoriteiten de mogelijkheid om te onderzoeken of de uitgifte van de bouwpercelen wel eerlijk is verlopen. Het gaat er vooral om dat er geen voorkeursbehandeling is geweest. Na een half jaar zal daar duidelijkheid over komen, zei de president.

Het andere gevoelige onderwerp gaat over mensen in overheidsdienst die meer dan één overheidsfunctie bekleden. Santokhi heeft alle voorzitters van raden van commissarissen en raden van bestuur opgeroepen een inventarisatie te maken van het aantal en van de aard van de functies die ze bekleden. Een evaluatie van hun werk zal bepalen of ze hun functie(s) kunnen behouden.