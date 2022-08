Heineken eindigt na openen van de boeken bij verliezers op Damrak

Heineken eindigde maandag na het openen van de boeken bij de verliezers op de beurs in Amsterdam. De bierbrouwer wist in de eerste jaarhelft volop te profiteren van het herstel van de coronacrisis. Maar het concern waarschuwde tegelijk voor aanhoudende onzekerheden rond de vooruitzichten. Andere bedrijven die de aandacht trokken op deze verder vrij rustige beursdag waren Just Eat Takeaway, Air France-KLM en Vivoryon.

Heineken sloot 0,4 procent lager. De brouwer verhoogde zijn prijzen om de gestegen kosten voor grondstoffen, energie en transport op te vangen en boekte meer winst. Voor dit jaar houdt Heineken daarbij vast aan zijn prognose van een bescheiden groei. Het bedrijf voorziet de rest van het jaar en een deel van volgend jaar evenwel nog prijsdruk. Tegenover de recent gedaalde prijzen voor bijvoorbeeld graan en aluminium staat een energieprijs die juist verder gestegen is.

De stemming op de Europese aandelenmarkten was verder terughoudend na de sterke beursmaand juli. De hoofdindex op Beursplein 5 ging 0,2 procent lager de handel uit op 728,18 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 946,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent.

Air France-KLM

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die later deze week met cijfers komt, was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van dik 8 procent. Onderaan eindigde verlichtingsbedrijf Signify. De onderneming zakte 5 procent na een koersval van bijna 12 procent op vrijdag.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een winst van ruim 5 procent. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun advies op. Vrijdag won de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie al ruim 4 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

Biotechnologie

Pharming klom bijna 5 procent bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog meldde dat het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een versnelde beoordeling zal geven voor het middel leniolisib voor de behandeling van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Branchegenoot Vivoryon werd ruim 17 procent hoger gezet dankzij positieve onderzoeksresultaten van het Duitse bedrijf.

Elders in Europa was er onder meer nieuws rond Zalando. De kledingwebwinkel wil de overstap naar de Verenigde Staten maken. Dat meldde Business Insider op basis van ingewijden bij het van oorsprong Duitse bedrijf. Beleggers zetten het aandeel dik 1 procent lager in Frankfurt.

De euro was 1,0273 dollar waard, tegen 1,0196 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 5 procent goedkoper op 93,47 dollar. Brentolie kostte meer dan 4 procent minder op 99,73 dollar per vat.