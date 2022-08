Enorme bosbrand in Californië eist eerste slachtoffers

Een grote bos- en natuurbrand in het uiterste noorden van de Amerikaanse staat Californië heeft zijn eerste slachtoffers gemaakt. In een uitgebrande auto op een oprit werden twee lichamen aangetroffen.

Ondertussen woedt de zogenoemde McKinney-brand, die inmiddels als grootste dit jaar van Californië geldt, verder. Zware rook belemmerde de inzet van blusvliegtuigen.

Sinds de brand vrijdag bij de grens met Oregon uitbrak, moesten minstens 2000 bewoners vluchten. Huizen en andere gebouwen zijn al vernietigd, vooral in de regio Siskiyou County waar ook de doden zijn gevonden. Door twee andere branden in de buurt werden zeker tweehonderd inwoners uit hun huizen verdreven. Voor Siskiyou is de noodtoestand uitgeroepen om sneller hulp mogelijk te maken.

Meer dan twee decennia droogte en stijgende temperaturen, verergerd door klimaatverandering, hebben Californië kwetsbaarder dan ooit gemaakt voor bosbranden, menen deskundigen. De afgelopen twee jaren waren, voor zover bekend, de meest verwoestende jaren ooit als je kijkt naar de verbrande oppervlakte bos en andere natuur.