Pensioenexpert: inflatie niet bij te benen voor pensioenfondsen

De hoge inflatie van de laatste tijd is niet bij te benen voor pensioenfondsen. Het gaat ze, op mogelijk enkele fondsen na, voorlopig niet lukken de pensioenen sterk genoeg te verhogen om gepensioneerden volledig voor alle prijsstijgingen te compenseren. Daarvoor waarschuwt pensioenexpert Frank Driessen van onderzoeksbureau Aon.

In Aons maandelijkse update over de pensioensector wijst hij erop dat de inflatie over heel dit jaar wel eens op 9 procent zou kunnen uitkomen. ‘Toekennen van 9 procent inflatie kost ook grofweg 9 procent dekkingsgraad. Fondsen willen graag een buffer achter de hand houden voor de overgang naar het nieuwe stelsel en zullen niet alle aanwezige buffers willen gebruiken voor indexatie’, aldus Driessen, die aan het hoofd staat van Aon Wealth.

De grootste pensioenfondsen van Nederland hebben onlangs de eerste pensioenverhogingen in jaren aangekondigd. Maar of de pensioenen volgend jaar weer omhoog kunnen is nog hoogst onzeker, zeiden enkele grote fondsen zelf recent al.

Roet in het eten

‘We hopen dat het hier niet bij blijft, maar zowel de rente als de beurzen laten zich niet voorspellen’, stelde Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij metaalfonds PME. ‘Ontwikkelingen op de huizenmarkt, de oorlog in Oekraïne en een opleving van corona in het najaar kunnen roet in het eten gooien.’

Volgens Aon is de financiële positie van de fondsen vorige maand in het algemeen stabiel gebleven. Er werden wel betere resultaten geboekt met beleggingen, maar door de lagere rente op de financiële markten moesten de fondsen ook meer geld in kas houden om aan alle toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.