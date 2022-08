Britse oud-premier Cameron op Russische sanctielijst

Rusland beschuldigt het Verenigd Koninkrijk van het steunen van een ‘neonaziregime’ in Kiev en het verspreiden van nepnieuws en russofobie. Cameron en Starmer staan op een zogenoemde ‘stop-lijst’ en komen Rusland niet meer in.

De Conservatief Cameron was premier van het Verenigd Koninkrijk tussen 2010 en 2016. Starmer is sinds 2020 de leider van de oppositiepartij Labour. De lijst is verder gevuld met andere politici en journalisten, zoals presentator Piers Morgan. In totaal heeft Rusland al 255 Britten de toegang tot het land ontzegd. De huidige premier Boris Johnson en de twee kandidaten om hem op te volgen, Rishi Sunak en Liz Truss, staan ook al op de stop-lijst.