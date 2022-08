Boeing omhoog op Wall Street na gunstig bericht over Dreamliner

Boeing behoorde maandag met een plus van bijna 5 procent tot de grotere winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De vliegtuigbouwer heeft voorlopige toestemming gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om de 787 Dreamliner weer te mogen leveren, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Beleggers lijken enthousiast.