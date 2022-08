Wetsvoorstel: verbod op westerse adoptie van Russische kinderen

Nadat veel landen Rusland met sancties straften voor de inval in Oekraïne, stelden de Russen een lijst op met landen die hen niet goedgezind zouden zijn. Alle EU-landen staan op de lijst, evenals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea. Het verbod op adoptie zou opgeheven kunnen worden als een land stopt met ‘ onvriendelijke acties’ tegen Rusland.

Voor de Verenigde Staten zou dat overigens niets uitmaken, want Amerikanen mogen al sinds 2013 geen kinderen uit Rusland adopteren. Aanleiding voor dit verbod was de dood van een Russisch adoptiekind in de VS. Zijn adoptievader had hem uren in een warme auto achtergelaten.