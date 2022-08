Gemiste vluchten en lange rijen door drukte op Schiphol

Op de eigen site waarschuwt Schiphol voor ‘piekdrukte’. De luchthaven raadt reizigers aan op tijd aanwezig te zijn, maar niet eerder dan vier uur voor het vertrek van hun vlucht omdat dit voor extra drukte zorgt.

Toch was die marge niet genoeg voor Saskia uit Waddinxveen om haar KLM-vlucht naar Wenen te halen. Toen zij en haar dochter na lang wachten door de beveiliging waren gekomen, was hun vliegtuig al weg. ‘Je mag maximaal vier uur van tevoren komen, maar daar red je het niet mee. En we zijn niet de enigen die hun vlucht hebben gemist’, zegt ze telefonisch vanuit de ruimte achter de douane. Ze wacht daar nu op een vervangende avondvlucht via Parijs naar Wenen die ze nog kon boeken. Op social media klagen mensen ook over gemiste vluchten door de lange rijen.

Personeelstekort

Schiphol kampt al langer met problemen door personeelstekorten bij de beveiliging en afhandelaars. Vorige maand moesten luchtvaartmaatschappijen de hoeveelheid passagiers die via Schiphol reizen sterk inperken om de situatie beheersbaar te houden. Maar in augustus laat de luchthaven dagelijks weer duizenden vertrekkende passagiers meer toe. Dat kan onder andere doordat meer beveiligers zijn aangenomen.

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, zegt te merken dat het maandag opnieuw druk is op Schiphol. Zo zijn reizigers soms laat bij hun vlucht, meldt een woordvoerder. Schiphol zelf kon nog niet inhoudelijk reageren.