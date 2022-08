Kans op recessie stijgt door krimp industrie eurozone en China

De kans op een wereldwijde recessie is toegenomen door de zwakte in de fabrieksactiviteit in Europa en Azië in juli. De rapporten over de inkoopmanagersindexen van grote eurolanden en Aziatische grootmachten, die de mate van bedrijvigheid in de industrie meten, onderstrepen de sombere vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Die vooruitzichten dwongen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vorige week al tot het verlagen van de wereldwijde groeiprognoses en het afgegeven van een waarschuwing voor een recessie. Vooral de vooruitzichten voor de eurozone, waar de industrie vorige maand een krimp liet zien, zijn verslechterd ondanks dat de economie van het landenblok in het tweede kwartaal nog een verrassende groei kende van 0,7 procent. Door de recordhoge inflatie en het gevaar dat Rusland de gaskraan naar Europa volledig dichtdraait ligt een recessie echter op de loer.

‘De productie in de eurozone neemt in een snel tempo af, wat bijdraagt aan de recessierisico’s van de regio’, zei econoom Chris Williamson van onderzoeksbureau S&P Global, dat de inkoopmanagersindexen bijhoudt. ‘Nieuwe orders dalen net zo snel als tijdens de schuldencrisis in 2012, met uitzondering van de lockdownmaanden tijdens de coronapandemie. En het ergste moet waarschijnlijk nog komen’, aldus de econoom.

Productieafname

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk, de drie grootste economieën van de eurozone, neemt de productie volgens Williamson in een ‘zorgwekkend tempo’ af. In Nederland was in juli nog wel sprake van groei, maar zwakte de activiteit af tot het laagste niveau sinds november 2020.

In China liet de industrie vorige maand een onverwachte krimp zien door de coronalockdowns in het land en de afzwakkende wereldeconomie. Ook in Zuid-Korea en Taiwan viel de bedrijvigheid in de sector flink terug. In Taiwan was sprake van de grootste afname van de productie en nieuwe orders sinds het begin van de pandemie in 2020. Ook de industriecijfers voor de Verenigde Staten, die later op de dag bekend worden gemaakt, wijzen naar verwachting op een terugval van de bedrijvigheid tot het laagste niveau in twee jaar.