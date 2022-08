India bevestigt eerste overlijden door apenpokken in Azië

In India is voor het eerst een persoon overleden door het apenpokkenvirus. De 22-jarige man is ook het eerste sterfgeval van apenpokken in heel Azië. Het is de vierde keer dat iemand buiten Afrika aan het virus overlijdt in de huidige uitbraak.

Eerder meldde Brazilië al één en Spanje twee sterfgevallen. De Braziliaan zou een verzwakt immuunsysteem hebben gehad en ook bij de twee Spanjaarden wordt onderzocht of de dood door een andere infectie veroorzaakt is. Het is niet bekend of de man in India ook aan een andere ziekte leed.

De ziekte komt met name voor in Afrika, waar in deze uitbraak tot nu toe vijf mensen stierven. De Wereldgezondheidsorganisatie riep apenpokken vorige week uit tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid en verwacht ook in Europa meer sterfgevallen. De organisatie benadrukte wel dat veruit de meeste patiënten vanzelf genezen en ernstige complicaties zeldzaam blijven.