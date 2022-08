Schepen klaar voor vertrek uit Oekraïense havens

Oekraïne is blij met de hervatting van de export van onder meer Oekraïens graan uit de eigen havens na drie maanden van moeizame onderhandelingen. Een eerste schip is maandag uitgevaren uit de haven van Odessa en volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur, Aleksandr Koebrakov, liggen er nu zestien vrachtschepen gereed om het graan naar de wereldmarkten te varen. Het is volgens hem een belangrijke stap om hongersnood in de wereld te voorkomen.

Het bulkschip Razoni is met 26.000 ton mais over een afgesproken vaarroute op weg over de Zwarte Zee naar de Bosporus. Na inspectie van de lading dinsdag in Istanbul brengt het de vracht naar Libanon. Een medewerker van de Oekraïense president Volodimir Zelenski zei eerder dat er vrachtschepen aan de kade liggen die samen goed zijn voor het vervoer van 580.000 ton vracht. Een van de schepen die met graan is geladen, is het onder Turkse vlag varende schip Polarnet dat in de haven van Tsjornomorsk, aan de zuidrand van Odessa, ligt.

De overeenkomst om ondanks de strijd de vrachtschepen met Oekraïense producten veilig over de Zwarte Zee naar de Bosporus te laten varen, kwam 22 juli tot stand. De Turkse president Erdogan heeft zich er maandenlang voor ingespannen. Samen met de Verenigde Naties is de ‘graandeal’ gesloten en het coördinatiecentrum dat de overeenkomst moet uitvoeren is afgelopen week in Istanbul geopend in de campus van een militaire academie. Volgens Turkse media werken er circa twintig afgevaardigden van Oekraïne, Rusland, de VN en gastland Turkije. De Oekraïners en Russen zouden er alleen in noodgevallen persoonlijk contact met elkaar hoeven te hebben.