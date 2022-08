FT: personeel Deutsche Bank overtrad regels bij dividendfraude

Het personeel van Deutsche Bank heeft de wettelijke regels en het eigen beleid van de bank overtreden door klanten in staat te stellen belastingfraude te plegen met dividendhandel. Dat meldt de Britse zakenkrant FT op basis van een intern onderzoek van de grootste bank van Duitsland naar zijn eigen rol in een van Europa’s grootste belastingschandalen.

Openbaar aanklagers in Keulen onderzoeken meer dan zeventig huidige en voormalige werknemers van Deutsche Bank in verband met het schandaal, dat in 2011 werd ontdekt nadat een klokkenluider zich had gemeld bij het Duitse gerecht.

In totaal onderzoekt justitie 1500 personen in de fraudezaak, waarbij miljarden aan dividendbelastingen zijn onttrokken aan de Europese staatskassen via een netwerk van banken, aandelenhandelaren en advocaten. Die verkochten aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel door de koper als verkoper dividendbelasting werd teruggevraagd van de belastingdienst. In Duitsland alleen al zou de fraude sinds de eeuwwisseling de staatskas bijna 32 miljard euro hebben gekost.

ABN AMRO

In 2012 werd deze CumEx-handel in Duitsland verboden en in 2021 verklaarde het Duitse gerechtshof dat deze transacties altijd frauduleus zijn geweest. Ook andere banken en financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak. Het onderzoek kwam in juli in een versnelling door de arrestatie van een voormalig bankier van ABN AMRO in Mallorca, die als een van de sleutelfiguren in de fraudezaak wordt gezien.

Het interne onderzoek van Deutsche Bank is gedeeld met justitie. Het vormt een belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek tegen de medewerkers van de bank.

Gebrek aan controles

Een van de tekortkomingen die in het rapport worden vermeld, was een gebrek aan controles die ervoor moesten zorgen dat bankiers zich daadwerkelijk zouden houden aan het interne beleid van Deutsche Bank. De bank zou ook bewust klanten hebben geaccepteerd die duidelijk gespecialiseerd waren in CumEx-handel. Daarnaast leverde Deutsche Bank ook aandelen die werden gebruikt in de transacties.

Deutsche Bank verklaarde tegen de FT dat het ‘geen CumEx-transacties voor eigen rekeningen heeft uitgevoerd’, maar erkende wel betrokken te zijn geweest bij deze transacties en de financiering daarvan voor klanten. De bank verdiende miljoenen euro’s aan vergoedingen voor zijn diensten. ‘Vandaag de dag werpt Deutsche Bank een zeer kritische blik op deze financieringsactiviteiten en werken we mee aan de onderzoeken van de autoriteiten naar deze transacties’, aldus de bank.