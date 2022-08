Veerponten uit de vaart door laagwater

Op tal van plekken langs de grote rivieren zijn veerponten uit de vaart gehaald vanwege de extreem lage waterstanden. Het Wijhese Veer over de IJssel, tussen Wijhe in Overijssel en Heerde in Gelderland, neemt geen vrachtwagens en landbouwvoertuigen meer mee, omdat die de pont te zwaar belasten. Het veer over de Rijn naar de Arnhemse wijk Stadsblokken neemt geen fietsers mee, omdat het schip de laadklep niet meer kan laten zakken en omgekeerd moet aanmeren.