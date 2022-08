Triodos schrapt omstreden terugkoopregeling en keert dividend uit

Triodos Bank schrapt de controversiële inkoop van certificaten van aandelen omdat die actie te veel tijd kost. Voor het terugkopen van die stukken had de ideële bank 14,4 miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag wordt nu als dividend uitgekeerd. De in februari aangekondigde terugkoop van de certificaten wekte woede bij betrokken beleggers omdat ze er 30 procent minder voor kregen dan de laatst bekende marktwaarde.

Triodos, dat zich als duurzame bank profileert, geeft met de certificaten een soort aandelen uit die niet op de beurs kunnen worden verhandeld. De financieel dienstverlener faciliteert de handel nu nog zelf. Normaal gesproken koopt Triodos certificaten terug als er meer verkooporders dan kooporders zijn, maar na het uitbreken van de coronacrisis wilden zoveel beleggers hun stukken te gelde maken dat de handel werd gestopt. Volgend jaar moet het mogelijk worden om de stukken te verhandelen op een alternatieve beurs, waarbij de prijs voor de certificaten afhankelijk is van vraag en aanbod.

Gelijktijdig met de onthulling van de plannen voor een alternatieve beursgang van Triodos maakte de bank ook het inkoopprogramma bekend. Maar het is volgens de bank te complex om dit op tijd te doen in vijf verschillende landen. Daarmee vervalt ook een ‘solidariteitsregeling’ die certificaathouders in financiële nood een extraatje beloofde.

Triodos heeft de afgelopen jaren veel kritiek gekregen op de gang van zaken rond certificaten. De VEB, een belangenvereniging voor particuliere beleggers, wees er het afgelopen voorjaar op dat er veel certificaathouders zijn die tussen de 40.000 tot 80.000 euro hadden belegd in de alternatieve aandelen. Zij konden door de ingreep van de bank niet bij geld voor bijvoorbeeld hun pensioen.