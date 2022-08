1,9 miljoen kijkers zien Engelse voetbalsters EK winnen

Bijna 1,9 miljoen mensen hebben zondag gekeken naar de finale van het EK tussen de voetbalsters van Engeland en Duitsland. Via NPO 1 zagen zij hoe de Engelsen, gecoacht door de Nederlandse Sarina Wiegman, er met de winst vandoor gingen.

Naar de huldiging keken ruim 2,1 miljoen mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek. Dat dat aantal hoger is dan het aantal kijkers naar de finale zelf, komt waarschijnlijk doordat vanwege de verlenging de beker pas rond primetime omhoog ging, terwijl de wedstrijd al in de vooravond begon. Naar de nabeschouwing keken 1,7 miljoen mensen.

Bondscoach Sarina Wiegman bezorgde de Engelse voetbalsters de eerste hoofdprijs ooit. De 52-jarige Nederlandse zag haar elftal zondag op een volgepakt Wembley in de finale van het Europees kampioenschap winnen van Duitsland met 2-1. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna invaller Chloe Kelly in de tweede helft van de verlenging met de winnende treffer het verschil maakte.

Annemiek van Vleuten

De sportuitzendingen op NPO 1 waren zondag sowieso in trek. 's Middags trok de ontknoping van de Tour de France Femmes, waarin Annemiek van Vleuten zegevierde, 671.000 kijkers en Studio Sport was in de namiddag goed voor 812.000 kijkers.

De tweede uitzending van Zomergasten op NPO 2 trok 391.000 kijkers. In deze uitzending was Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, te gast. Vorige week zagen 526.000 mensen de uitzending met Humberto Tan.