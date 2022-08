Aandacht voor resultaten Heineken aan begin nieuwe beursmaand

Op de Amsterdamse beurs verwerken beleggers maandag onder meer de kwartaalcijfers van Heineken. De bierbrouwer profiteerde in het eerste halfjaar volop van het herstel van de coronacrisis. In grote delen van Azië heropende de economie weer en in Europa kon de horeca weer klanten ontvangen. Ook de prijsstijgingen, waarmee Heineken de gestegen kosten voor grondstoffen, energie en transport wil opvangen, droegen bij aan een hogere omzet en winst.

Later in de week komen ook andere AEX-bedrijven als speciaalchemieconcern DSM, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, financieel concern ING en dataleverancier Wolters Kluwer met resultaten. Daarnaast verschijnt vrijdag het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lager begin van de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen na de sterke beursmaand juli. In Duitsland bleek dat de winkelverkopen in juni flink zijn afgenomen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen maandag overwegend licht vooruit. In Tokio sloot de Nikkei 0,7 procent in de plus.

Shanghai

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie in juli nog nipt is gegroeid. De mate van bedrijvigheid in de sector nam wel flink af. Afgelopen weekeinde meldde de Chinese overheid op basis van officiële cijfers dat de industrie vorige maand onverwacht is gekrompen door de coronalockdowns in het land en de afzwakkende wereldeconomie.

Het aandeel Air France-KLM zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie op. Het aandeel AMG noteert ex dividend. Dat betekent dat een aandeel van de metalengroep geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. Dit zorgt meestal voor een daling van de aandelenkoers.

Pharming

Ook Pharming staat in de belangstelling. De biotechnoloog kondigde aan dat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA een versnelde beoordeling zal geven over het middel leniolisib voor de behandeling van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Volgens medisch directeur Anurag Relan van Pharming ligt het bedrijf op schema om in oktober een aanvraag in te dienen voor toelating tot de markt.

De euro was 1,0216 dollar waard, tegen 1,0196 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 97,55 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 103,21 dollar per vat.