Ministerie snapt gang naar rechter om opvangcrisis

VluchtelingenWerk Nederland meldt maandag binnen drie weken een kort geding aan te spannen tegen het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie wil daarmee naar eigen zeggen een oplossing voor de opvangcrisis afdwingen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) noemde in een Kamerbrief van donderdag de situatie in Ter Apel ‘onhoudbaar’. Er wordt al lang ‘keihard gezocht naar oplossingen, voor zowel de korte als de lange termijn’, zegt de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de reactie. Daarnaast is eerder een nationale crisisstructuur geactiveerd, waarbij de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bevoegd is namens het kabinet maatregelen te nemen om de crisis zo snel mogelijk aan te pakken. Daarbij kan worden gedacht aan het regelen van grote cruiseschepen voor asielzoekers waartoe recent is besloten.

Opvanglocaties

De laatste tijd zijn er veel extra crisisopvangplekken bijgekomen, benadrukt de woordvoerder. Van de 5625 plekken die de veiligheidsregio’s voor 1 oktober moeten regelen, zijn er nu ruim 4100 gerealiseerd.

In Den Haag, Delft en Voorschoten opent het COA de komende anderhalve week opvanglocaties waar plek is voor in totaal achthonderd mensen. Daarnaast lopen er volgens de woordvoerder vergevorderde gesprekken over zowel nieuwe asielzoekerscentra als aanmeldcentra.

Maatregelen voor de lange termijn moeten voorkomen dat de huidige opvangcrisis voor asielzoekers zich herhaalt, zegt de woordvoerder.