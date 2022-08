Drie kerken verlicht in regenboogkleuren tijdens Pride

Onder het motto #liefdeisvooriedereen verlicht KRO-NCRV tijdens Pride vanaf 1 augustus drie kerken in Nederland in regenboogkleuren. Behalve de Westerkerk in Amsterdam, die vorig jaar als enige op deze manier werd verlicht, doen dit jaar ook de Domkerk in Utrecht en de katholieke Dominicanenkerk in Zwolle mee.