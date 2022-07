Treinstoring Rotterdam verholpen, NS zet extra treinen in

De storing bij een verkeersleidingspost van spoorwegbeheerder ProRail in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag rond middernacht verholpen. De storing zorgde er zondagavond voor dat het treinverkeer in de regio enkele uren werd stilgelegd. De NS laat weten gedurende de nacht zoveel mogelijk extra treinen in te zetten om alle gestrande reizigers alsnog naar huis te kunnen brengen.